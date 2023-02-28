Похоронная компания Celestis отправит в космос ДНК четырех президентов США

Американская компания Celestis отправит в космос ДНК четырех президентов США. Особенного почтения памяти удостоятся Джордж Вашингтон, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Капсулы с их ДНК полетят за пределы системы Земля-Луна на ракете Vulcan Centaur.
ДНК останков президентов США Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и Рональда Рейгана отправят в космическое пространство на ракете Vulcan Centaur. Об этом сообщает портал Space.
Капсулы с ДНК останков президентов поместят в ракету, которая пролетит до 300 млн км за пределы системы Земля-Луна. Запуск организует американская похоронная компания Celestis, которая специализируется на подобных мероприятиях.
В Celestis отметили, что это будет первый в истории случай, когда президент государства официально отправляется в космос (в том или ином виде).
Вместе с ДНК останков президентов в космос отправят капсулы с ДНК членов съемочной группы телесериала «Звездный путь», а именно режиссера Джина Родденберри, его супруги Маджел Барретт Родденберри, а также актеров Нишель Николс, Дефореста Келли и инженера Джеймса Духана.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ритуальный маркетинг: как экологично продвигать похоронный бизнес в интернете
- 2 Что останется после меня: 7 сервисов, меняющих отношение к смерти
- 3 Искусственный интеллект будет «доживать» за нас после смерти
- 4 Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»
- 5 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2023
28 февраля 2023