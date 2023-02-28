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Похоронная компания Celestis отправит в космос ДНК четырех президентов США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американская компания Celestis отправит в космос ДНК четырех президентов США. Особенного почтения памяти удостоятся Джордж Вашингтон, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Капсулы с их ДНК полетят за пределы системы Земля-Луна на ракете Vulcan Centaur.

Похоронная компания Celestis отправит в космос ДНК четырех президентов США

ДНК останков президентов США Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и Рональда Рейгана отправят в космическое пространство на ракете Vulcan Centaur. Об этом сообщает портал Space.

Капсулы с ДНК останков президентов поместят в ракету, которая пролетит до 300 млн км за пределы системы Земля-Луна. Запуск организует американская похоронная компания Celestis, которая специализируется на подобных мероприятиях.

В Celestis отметили, что это будет первый в истории случай, когда президент государства официально отправляется в космос (в том или ином виде).

Вместе с ДНК останков президентов в космос отправят капсулы с ДНК членов съемочной группы телесериала «Звездный путь», а именно режиссера Джина Родденберри, его супруги Маджел Барретт Родденберри, а также актеров Нишель Николс, Дефореста Келли и инженера Джеймса Духана.

Фото на обложке: Unsplash

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