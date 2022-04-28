Сеть DNS вернулась в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров России

В 2021 году сеть DNS увеличила онлайн-продажи на 41% до 185 млрд рублей. С этими цифрами компания смогла вернуться в тройку крупнейших интернет-ритейлеров. В последний раз она была в топе в 2017 году.

За прошедший год лидеры рейтинга не изменились: продажи Wildberries почти удвоились до 805,7 млрд рублей, у Ozon они составили 446,7 млрд рублей, пишут «Ведомости».

В 2021 году онлайн-сегмент рос в основном в небольших городах, там нет высокой конкуренции и как раз широко представлена сеть DNS, сообщил партнер Data Insight Борис Овчинников. Он добавил, что и география у сети шире. В прошлом году компания увеличила свою сеть магазинов на 20%, доведя ее до 2789 точек более чем в 1000 городов.

В сотню лучших онлайн-магазинов прошого года также вошли 14 новых проектов, среди которых Rigla.ru, Divan.ru, Sokolov.ru и другие. При этом порог попадания в рейтинг вырос на 22% до 610 млн рублей. Совокупные продажи топ-100 магазинов суммарно составили 3,4 трлн рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2022 году. Число заказов у них выросло в 2,2 раза до 1,59 млрд рублей.

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