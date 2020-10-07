Rusbase поддержал проект «Доброшрифт» и использовал специальный шрифт в своем логотипе

«Доброшрифт» — российский социальный проект, который помогает детям с церебральным параличом, предлагая людям и компаниям раз в год использовать особенный шрифт и таким образом привлекая внимание к проблеме. В 2020 году — 7-го октября, во Всемирный день поддержки людей с ДЦП.

В 2019 к Международному дню церебрального паралича 33 ребенка — подопечных фонда «Подарок Ангелу» — написали по букве, а специалисты студии «Паратайп» обработали эти символы и превратили в полноценный шрифт. За идею и реализацию проекта отвечало digital-агентство Smetana.

В результате шрифт использовали 400 брендов, а охват составил 30 млн человек. Благодаря этому удалось собрать 16 млн рублей и помочь 241 ребёнку.

В этом году организаторы проекта вместе со «Студией Артемия Лебедева» привлекли к созданию шрифта новых героев-детей с ДЦП. Они заполняли специальные прописи, а образцы их почерка позволили создать разнообразие глифов.



Фото с сайта проекта

Цели «Доброшрифта»:

Помочь 500 детям и собрать средства в фонд «Подарок ангелу» на программы комплексной реабилитации, специализированную мебель и оборудование для детей с ДЦП.

Рассказать широкой аудитории о том, как сложно детям с ДЦП написать даже одну букву, и призвать всех к использованию специального шрифта — как символа объединения и поддержки.