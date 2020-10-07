Rusbase поддержал проект «Доброшрифт» и использовал специальный шрифт в своем логотипе
«Доброшрифт» — российский социальный проект, который помогает детям с церебральным параличом, предлагая людям и компаниям раз в год использовать особенный шрифт и таким образом привлекая внимание к проблеме. В 2020 году — 7-го октября, во Всемирный день поддержки людей с ДЦП.
В 2019 к Международному дню церебрального паралича 33 ребенка — подопечных фонда «Подарок Ангелу» — написали по букве, а специалисты студии «Паратайп» обработали эти символы и превратили в полноценный шрифт. За идею и реализацию проекта отвечало digital-агентство Smetana.
В результате шрифт использовали 400 брендов, а охват составил 30 млн человек. Благодаря этому удалось собрать 16 млн рублей и помочь 241 ребёнку.
В этом году организаторы проекта вместе со «Студией Артемия Лебедева» привлекли к созданию шрифта новых героев-детей с ДЦП. Они заполняли специальные прописи, а образцы их почерка позволили создать разнообразие глифов.
Цели «Доброшрифта»:
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Помочь 500 детям и собрать средства в фонд «Подарок ангелу»
на программы комплексной реабилитации, специализированную мебель и оборудование для детей с ДЦП.
- Рассказать широкой аудитории о том, как сложно детям с ДЦП написать даже одну букву, и призвать всех к использованию специального шрифта — как символа объединения и поддержки.
Запуск проекта проанонсировали выходом клипа на песню Левана Горозии «Никто кроме нас», в котором снимутся дети с ДЦП. Партнёрами «Доброшрифта» стали «Росбанк», «Яндекс», Московский метрополитен и другие компании.
Rusbase, как и в прошлом году, поддержал инициативу и использовал «Доброшрифт» в своём логотипе и соцсетях.
Присоединиться к акции могут все желающие — на сайте можно почитать историю проекта, скачать шрифт, купить футболки и худи и сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей с ДЦП.
Фото на обложке: с сайта проекта
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