«Дочка» МТС инвестирует в стартап Kneron и создаст собственную линейку AI-ready продуктов

Дочерняя компания МТС «Центр искусственного интеллекта МТС» инвестирует $10 млн в стартап Kneron. Таким образом, «МТС ИИ» станет не только эксклюзивным дистрибутором AI-чипов Kneron на территории России, но и создаст собственную линейку AI-ready продуктов с использованием технологий стартапа.
Дочерняя компания МТС ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ») подписала соглашение об инвестициях около $10 млн в производителя AI-чипов Kneron, говорится в релизе группы «МТС», поступившем в редакцию RB.ru.
Таким образом, «МТС ИИ» станет не только эксклюзивным дистрибутором чипов и технологий Kneron на территории России, но и создаст собственную линейку AI-ready продуктов.
Разрабатываемые Kneron нейрочипы используются в «умных устройствах» и дают возможность запускать самые современные алгоритмы искусственного интеллекта непосредственно на самом устройстве, вместо более дорогой и медленной обработки на серверах, пояснили в компании.
Так, чипы могут быть использованы в беспилотных автомобилях, квадракоптерах и БПЛА, интеллектуальных системах видеонаблюдения, IoT-датчиках, промышленных роботах. Планируется, что создание собственной линейки ИИ-чипов с использованием технологий Kneron и AI-ready SoC (System-on-Chip) займёт около года.
«Сегодня во всем мире наблюдается острый дефицит AI-чипов, при этом существует очень мало компаний, которые уже имеют готовые чипы и продукты на их основе. По нашим оценкам, рынок AI-чипов будет расти в среднем на 25% ежегодно, что делает стартап Kneron привлекательным с точки зрения инвестиций», — отметил руководитель «МТС ИИ» Александр Ханин.
По его словам, в планах компании есть инвестиции и в другие перспективные технологии и команды в сфере AI в рамках нового венчурного фонда, акселератора и венчурной студии с фокусом на AI.
Стратегия «Центра искусственного интеллекта МТС» также предусматривает создание advisory board из числа ведущих мировых экспертов в сфере AI и открытие зарубежных хабов для поиска новых форматов международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, вывода продуктов Центра на рынки других стран и поддержке выхода зарубежных игроков на российский рынок.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: phonlamai/Depositphotos
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья