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«Дочка» МТС перезапустила онлайн-кинотеатр

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

МТС объявила о запуске онлайн-кинотеатра под брендом Kion. Ранее компания пыталась развивать платформу под брендом МТС ТВ, но затем было принято решение о её перезапуске под руководством дочерней компании «МТС Медиа».

«Дочка» МТС перезапустила онлайн-кинотеатр

Дочерняя компания ПАО «МТС» «МТС Медиа» объявила о запуске нового онлайн-кинотеатра Kion, который стал частью продуктовой экосистемы МТС, говорится в релизе компании, поступившем в RB.ru.

На платформе можно просматривать более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. В «МТС Медиа» рассчитывают привлечь зрителей собственными оригинальными картинами и новым форматом контента — киносторис. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

Что касется нового формата, то он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

«Новый онлайн-кинотеатр станет для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех нас. KION всегда онлайн и всегда готов рассказывать о захватывающих событиях снова и снова, он станет настоящим «гипермаркетом впечатлений», — прокомментировал генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин.

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Фото: AlexanderPiragis/Depositphotos

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