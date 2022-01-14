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«Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании. Контрагенты перешли на предоплату в расчетах с сетью, некоторые подают иски в суд в связи с просрочками в выплатах.

«Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании

Пять операционных компаний группы «Дочки-сыночки» 12 января 2022 года опубликовали на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлениями о собственном банкротстве, обратил внимание «Коммерсантъ».

Речь идет об ООО «Опт Торг», ООО «Победа», ООО «Урал», ООО «Симфония» и ООО «Волга». Последнее юрлицо значится управляющей компанией на сайте сети «Дочки-сыночки».

Контрагенты направили в суды иски в отношении юрлиц сети «Дочки-сыночки» на общую сумму свыше 100 млн рублей. Крупнейший истец ООО «Инвентив Тойз» (входит в Inventive Retail Group, дистрибутора товаров под брендами Lego, Mattel, Hasbro и др.), 10 января 2022 года направило в Арбитражный суд Москвы иск к «Опт Торгу» на сумму почти 60 млн рублей.

По данным газеты, у поставщиков «напряженные отношения» с «Дочки-сыночки». Из-за просрочек в расчетах с контаргентами некоторые поставщики работают с компанией только по предоплате, хотя другим сетям предоставляют отсрочку до трех месяцев.

Подать заявление о банкротстве юрлица сети могли из-за высокой долговой нагрузки и позиции кредиторов, считает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В 2020 году «Дочки-сыночки» пытались привлечь в банках дополнительное финансирование, но получили отказ. 

По мнению Цицулиной, к проблемам сети привели закрытия магазинов во время антикоронавирусных ограничений. Кроме того, на рынке детских товаров и игрушек усилилась конкуренция, поскольку продуктовые сети и маркетплейсы наращивают свою долю. 

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По словам гендиректора «InfoLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова планы по банкротству могут быть инструментом своеобразного «финансового оздоровления» бизнеса. Это позволит сети усилить позиции в переговорах о реструктуризации долгов, считает эксперт. Он отметил, что у «Дочки-сыночки» были вполне удовлетворительные показатели.

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Фото на обложке: alexmak7 / Shutterstock

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