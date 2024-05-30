Репозиторий Docker Hub закрыл доступ российским пользователям. Служба заблокировала все IP-адреса, расположенные в нескольких странах, в том числе России. Решение объясняется необходимостью соблюдать правила экспортного контроля США.

Американский репозиторий Docker Hub заблокировал доступ к своему сервису пользователям из России. При попытке входа на сайт репозитория появляется уведомление о блокировке всех IP-адресов, расположенных в России.

Docker Hub объяснил свое решение необходимостью соблюдать правила экспортного контроля США. В соответствии с ними IP-адреса из России, Ирана, КНДР, Кубы заблокированы.

Docker Hub используется как служба для сохранения кода, настроек и других данных для запуска приложений. Помещенные в контейнер данные разворачиваются на других устройствах при запуске приложения.

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