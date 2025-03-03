Подорожание медицинских услуг в России достигло 50%

Рост цен на медицинские услуги в России ускорился с 6% в 2023 году до 8% в 2024-м, приводит «Коммерсантъ» результаты исследования Mains Lab, которая проанализировала данные рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2022 по 2024 годы. Согласно им, в ряде случаев цены выросли на 50%.

По данным Mains Lab, анализы, включающие забор крови, общий анализ крови и общий анализ мочи, выросли в цене в 2023 году на 2–5%, в 2024-м — на 5–6% в годовом выражении. Стоимость приемов основных специалистов (среди них терапевт, невролог, отоларинголог и акушер-гинеколог) в 2023 году поднялась на 5–6%, в 2024-м — на 6–9%.

Повышение цен сами клиники объясняли инфляцией и необходимостью повышать зарплаты сотрудникам. По данным «СберЗдоровья» и «Чек Индекса», средний чек на услуги в частных клиниках и лабораториях в прошлом году вырос на 19% в годовом выражении, до 4,74 тыс. рублей.

Смена клиентуры. Собеседники «Коммерсанта» на рынке ДМС назвали рост тарифов существенным. По их словам, так клиники «вежливо» пытаются переориентироваться на частного клиента, который приносит больше прибыли. Рост цен выше 7-12% источники называют «заградительным» — в таком случае страховые исключают клиники из ДМС. При этом отказ клиник от страховых клиентов может привести к ухудшению сервиса, предупредила начальник управления взаимодействия с провайдерами «РЕСО-Гарантии» Нина Михайлова.

Что будет дальше? Замгендиректора Mains Lab Максим Фокин заявил, что цены в клиниках в скором времени неизбежно вырастут еще не менее чем на 15%. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов возразил, что цены «не могут расти бесконечно». Во многих случаях пациенты платят «не столько за лечение или диагностику, сколько за сервис и услуги», поэтому клиникам придется «искать более доступные ценовые стратегии, снижать издержки и наращивать число доступных услуг», считает эксперт.

Стоимость полиса ДМС в 2025 году вырастет максимальными с 2022 года темпами, сообщили в декабре опрошенные «Коммерсантом» страховые брокеры. Значительный рост стоимости ДМС может привести к тому, что часть компаний будет стремиться сократить расходы на страховку, объясняли эксперты. Часть компаний может выбрать усеченные полисы, говорил начальник департамента личного страхования компании «Нобилис» Михаил Кунин.

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