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Dodo Brands запустила программу обратного выкупа акций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Dodo Brands запустила программу обратного выкупа акций. Компания намерена выкупить не более 100 тыс. акций по 3 тыс. рублей за штуку. Заявки на участие в выкупе принимаются до 15 апреля.

Dodo Brands запустила программу обратного выкупа акций

Dodo Brands объявила о запуске программы обратного выкупа акций в 2024 году. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Программа байбека оценивается в 300 млн рублей – Dodo Brands намерена выкупить до 100 тыс. акций по 3 тыс. рублей за штуку. Минимальный размер заявки – 50 акций. Если спрос превысит ожидания, заявки будут удовлетворены частично. 

Выкуп возможен только у резидентов РФ в трактовке федерального валютного законодательства, уточнили в компании. В других случаях Dodo не сможет гарантировать возможность выкупа. 

При оплате сделки компания удержит 18 тыс. рублей в счет комиссии корпоративного секретаря за регистрацию. Также компания удержит НДФЛ, если продавец является физическим лицом.

Заявки на участие в программе принимаются до 15 апреля через форму.

В январе 2024 года Dodo Brands объявила о перерегистрации бизнеса с Британских Виргинских Островов в Казахстан.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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