Компания Dodo Brands, развивающая сеть пиццерий «Додо пицца», запустит программу добровольного выкупа акций у сотрудников. Об этом в соцсетях рассказал основатель компании Федор Овчинников.

Первый выкуп произойдет в марте 2021 года, после публикации финансовой отчетности компании по МСФО. На основе отчетности Dodo Brands официально определит цену акций, после чего у акционеров будет время на принятие решения.

По словам Овчинникова, акции или опционы Dodo Brands есть более чем у 200 сотрудников компании. Держатели бумаг смогут продать акции, которые прошли вестинг — то есть перешли в собственность. Решение о продаже пользователи принимают самостоятельно.

В дальнейшем Dodo Brands планирует ежегодно выкупать акции у сотрудников — до того момента, пока компания не выйдет на IPO. По оценке Федора Овчинникова, публичное размещение акций Dodo Brands может состояться через 3–5 лет.

Как рассказал в ходе видеоконференции компании финансовый директор Dodo Brands Кирилл Вырыпаев, для выхода на IPO оценка компании должна превысить $500 млн. Сейчас Dodo Brands оценивается в $100–$150 млн, отметил Вырыпаев.

Овчинников назвал выкуп акций альтернативой годовым бонусам в крупных компаниях.

«Мы понимаем, что не все готовы ждать 3-5 лет, у каждого из нас есть текущие расходы и потребности. В такой ситуации, когда мы не можем гарантировать точную дату выхода на IPO, добровольный выкуп открывает возможность нашей команде уже сейчас частично продавать акции и зарабатывать», — написал основатель «Додо пиццы».

При этом Федор Овчинников отметил, что у акций Dodo развитый вторичный рынок. По его словам, за год объем сделок на вторичном рынке акций Dodo составил $2,38 млн, средневзвешенная цена акции — $2344 за бумагу.

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