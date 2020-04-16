«Додо пицца» привлечет частные инвестиции для развития в Китае

«Додо пицца» привлечет частные инвестиции для развития сети в Китае. Об этом основатель компании Федор Овчинников написал в своем телеграм-канале.

По словам Овчинникова, речь идет о строительстве сети из 40-50 пиццерий и сумме в $3-4 млн. Компания не планирует собирать средства через краудфандинг, а договориться с одним инвестором.

«Мы готовим материалы и будем совсем скоро готовы вступить в переговоры. Китай возвращается к нормальной жизни и, кажется, пострадает от глобального кризиса в этот раз меньше всех», — написал основатель «Додо пиццы».

В Китае «Додо пицца» намерена развивать сеть мини-пиццерий. По оценкам компании, стоимость открытия одной точки составит около $50 тысяч. Мини-пиццерии будут работать в форматах доставки, «еды на вынос" и стрит-фуда. По мнению Овчинникова, это позволит сократить операционные издержки и закрепиться на китайском рынке.

Сначала «Додо пицца» планирует открыть 40-50 мини-пиццерий в Ханчжоу, где уже работают две точки сети. Одна из них — мини-пиццерия с кухней площадью 7 квадратных метров. По словам Овчинникова, один-два сотрудника могут делать на такой кухне 100-150 пицц в час.

Затем компания рассчитывает привлечь одного из азиатских институциональных инвесторов, чтобы масштабировать сеть по всей стране.

«Dodo Pizza China будет отдельной компанией, мастер-франшизой, которая в будущем может выйти на IPO или быть продана крупным китайским инвесторам, оставшись нашей мастер-франшизой (так часто бывает в Китае)», — отметил Овчинников.

Овчинников добавил, что изначально «Додо пицца» не планировала привлекать инвестиции в китайскую компанию на этом этапе. Скорректировать планы пришлось из-за эпидемии и кризиса. В дальнейшем «Додо пицца» собирается строить в Китае собственные пиццерии, а не развиваться по франчайзингу.