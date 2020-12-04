Владелец «Додо Пиццы» запустил сеть цифровых донерных в Москве

Группа Dodo Brands, в которую входят сеть пиццерий «Додо Пицца» и бренд кофеен «Дринкит», запустила первое заведение технологичной сети «Донер 42». Оно открылось сегодня в Москве у метро Октябрьское поле. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«Донер 42» — это цифровая донерная, где заказы принимаются через мобильное приложение. Отмечается, что в приложении можно полностью кастомизировать шаурму, исключив или добавив ингредиенты. Также при заказе можно выбрать посыпку картофелем фри, напитки и другие закуски. Оплата тоже производится в приложении, после чего заказ можно забрать без очереди на кассе.

«По многим причинам нам удобнее принимать заказ через приложение: это снижает нагрузку на кассиров, можно обрабатывать больше заказов, меньше шансов на ошибку из-за человеческого фактора», — отмечает лидер «Донер 42» Магомед Костоев.

Он также добавил, что в приложении всегда будут доступны эксклюзивные акции и скидки.

Приложение «Донер 42» будет доступно для скачивания в AppStore и Google Play, начиная с 16:00 (мск) 4 декабря 2020 года. По заявлению компании, в нем предусмотрены светлая и темная темы, stories, интеграция с Siri, возможность выбора продуктов в комбо, история и повтор заказов.

Владелец продукта «Донер 42» Арсений Васильев рассказал, что в ближайшем будущем в приложении появятся кэшбэк, чат и видеотрансляция с кухни. Также планируется добавить интеграцию с сервисом Apple Health, с помощью которого можно следить за питанием.

В «Донер 42» будет применяться отличный от многих аналогичных заведений общепита способ приготовления мяса — не на бобине, а в печи. Поясняется, что отказ от вертела обусловлен, прежде всего, соображениями пищевой безопасности. Так куриное мясо будет поступать на точку уже порезанным и замаринованным. Работник кухни будет запекать его на определенной программе в пароконвектомате.

Вся техника в донерных оснащена телеметрией для упрощения операционного управления и поддержания качества продукции при масштабировании сети, говорится в сообщении.

Логотип «Донер 42» напоминает значок молнии, выполненный в желтом и графитово-сером цветах. Эти же цвета использованы в отделке первой донерной сети.

В меню кафе вошли четыре вида шаурмы: на выбор в лаваше или в булке по цене от 180 до 230 рублей. Из напитков — компоты и морсы по собственным рецептам, турецкий айран, кофе. В меню десертов — два вида круассанов, розаны, пеканы и сырники. Закуски представлены салатами и блюдами во фритюре.

«Картофель фри, например, у нас с бесплатной опцией посыпки. Посыпать его можно адыгейской солью, паприкой-чили или прованскими травами. Так сейчас никто не делает. Ни в одной сети быстрого питания такого нет, там по умолчанию просто соль», — рассказывает Костоев.

К 2023 году «Донер 42» планирует вырасти до 300 заведений: собственных и франчайзинговых. При этом объем инвестиций в одну точку составит до 10 млн рублей. По словам основателя Dodo Brands Федора Овчинникова, «Донер 42» станет международной сетью и будет представлен в Германии, Румынии, Болгарии, Сербии, Великобритании и на Ближнем Востоке.

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