Федор Овчинников объявил об уходе с поста CEO Dodo Brands

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста CEO компании. Своим преемником он назначил Алену Тихову – руководителя Dodo Brands в США.
Основатель сети Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора компании. Заявление об этом он сделал на съезде партнеров и менеджеров Dodo Brands.
Преемником Овчинников станет Алена Тихова – CEO Dodo Brands в США. Она начнет работать в должности глобального CEO Dodo Brands с января 2024 года.
В своем заявлении Овчинников отметил, что компания выходит на новый этап, и для этого нужна новая энергия.
«Лидерство для меня всегда было возможностью взять ответственность и сделать что-нибудь классное», – сказал Овчинников в своем последнем выступлении в качестве CEO Dodo Brands.
Также Овчинников подчеркнул, что компания останется независимой, а сам он не будет продавать акции и продолжит работать в Dodo Brands. Овчинников останется в совете директоров компании.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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