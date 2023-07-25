Федор Овчинников объявил об уходе с поста CEO Dodo Brands

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста CEO компании. Своим преемником он назначил Алену Тихову – руководителя Dodo Brands в США.

Основатель сети Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора компании. Заявление об этом он сделал на съезде партнеров и менеджеров Dodo Brands.

Преемником Овчинников станет Алена Тихова – CEO Dodo Brands в США. Она начнет работать в должности глобального CEO Dodo Brands с января 2024 года.

В своем заявлении Овчинников отметил, что компания выходит на новый этап, и для этого нужна новая энергия.

«Лидерство для меня всегда было возможностью взять ответственность и сделать что-нибудь классное», – сказал Овчинников в своем последнем выступлении в качестве CEO Dodo Brands.

Также Овчинников подчеркнул, что компания останется независимой, а сам он не будет продавать акции и продолжит работать в Dodo Brands. Овчинников останется в совете директоров компании.

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