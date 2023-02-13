«Додо Пицца» в 2023 году откроет заведения в восьми новых странах

Российская сеть пиццерий «Додо Пицца» планирует в 2023 году открыть заведения в восьми новых странах, для трех из них уже найдены помещения и «идет проектирование», сообщил в своем Telegram-канале ответственный за международное развитие компании Илья Зомба.

В первой половине года точки откроются в Армении, на Кипре и в Сербии, во второй половине 2023 — в Болгарии, Азербайджане, Хорватии и Грузии.

«Открытие новой страны — это очень комплексный и длительный процесс. 19 блоков задач, 38 недель, почти как рождение ребенка. И вот сейчас сразу 8 стран движутся одновременно по этому процессу», — сообщил Зомба.

Представитель компании также сообщил о подробностях открытия пиццерии в Турции. Лидером проекта станет Ярослав Шароваров, отвечавший за рынки Казахстана и Беларуси. В настоящее время формируется команда.

На сайте «Додо Пиццы» сообщается, что в настоящее время сеть работает в России, Казахстане, Беларуси, Румынии, Кыргызстане, Узбекистане, Литве, Эстонии, Германии, Словении, Китае, Нигерии, Польше и Вьетнаме. Число пиццерий насчитывает около 900.

Фото на обложке: «Додо Пицца»