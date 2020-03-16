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«Додо Пицца» хочет закупить защитные маски и санитайзеры и развозить их покупателям

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Додо Пицца» намерена вложиться в закупку защитных масок и санитайзеров для рук и развозить их вместе с пиццей покупателям по всей России. Об этом в Facebook написал основатель компании Федор Овчинников.

«Додо Пицца» хочет закупить защитные маски и санитайзеры и развозить их покупателям
«Мы хотим, чтобы наша широкая сеть в текущей ситуации принесла какую-то пользу кроме доставки пиццы. Мы вложим наши средства в закупку защитных масок и санитайзеров для рук, быстро развезем по всем пиццериям», — сообщил предприниматель.

По его словам, санитайзеры, маски и бутилированную воду можно будет заказать в пиццериях по себестоимости вместе с доставкой пиццы. Заказ можно будет сделать на сайте, в мобильном приложении и через колл-центр.  

Овчинников отметил, что «Додо Пицца» ничего не будет зарабатывать на продаже этих товаров.

«Мы постараемся за счет наших объемов и эффективной логистики закупить товары по самым минимально низким в текущих условиях ценам. Стоимость доставки на дом будет окупаться за счет пиццы», — отметил основатель компании.

«Додо Пицца» готова закупить защитные маски и санитайзеры «на десятки миллионов рублей и быстро развести по всей стране». Компания хочет решить проблему дефицита этих товаров и сейчас ищет их производителей и поставщиков.

Фото: Maridav / Shutterstock

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