Сотрудники управляющей компании «Додо пиццы» решили снизить свои зарплаты

90 сотрудников управляющей компании «Додо пиццы» решили на три месяца сократить свои зарплаты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал основатель сети пиццерий Федор Овчинников.

В обмен на сокращение зарплаты сотрудники получат акции компании на сумму снижения выплат.

По словам Овчинникова, за счет снижения зарплат удалось сократить фонд оплаты труда на 6,67 млн рублей в месяц. В общей сложности инвестиции работников в компанию составили 20 млн рублей.

Бизнес «Додо пиццы» состоит из розничной сети пиццерий и управляющей компании. Последняя развивает бренд, франшизу и технологическую платформу.

Управляющая компания зарабатывает на роялти от франчайзи. Доход составляет от 3,5% до 5% от выручки пиццерий. Основные расходы — зарплаты сотрудникам.

Овчинников добавил, что из-за падения выручки компания решили отказаться до 1 июля от части расходов, в том числе обучения и конференций.

Кроме того, основатель «Додо пиццы» не исключил возможность внешнего финансирования.

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