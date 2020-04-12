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Сотрудники управляющей компании «Додо пиццы» решили снизить свои зарплаты

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

90 сотрудников управляющей компании «Додо пиццы» решили на три месяца сократить свои зарплаты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал основатель сети пиццерий Федор Овчинников. 

Сотрудники управляющей компании «Додо пиццы» решили снизить свои зарплаты

В обмен на сокращение зарплаты сотрудники получат акции компании на сумму снижения выплат. 

По словам Овчинникова, за счет снижения зарплат удалось сократить фонд оплаты труда на 6,67 млн рублей в месяц. В общей сложности инвестиции работников в компанию составили 20 млн рублей. 

Бизнес «Додо пиццы» состоит из розничной сети пиццерий и управляющей компании. Последняя развивает бренд, франшизу и технологическую платформу. 

Управляющая компания зарабатывает на роялти от франчайзи. Доход составляет от 3,5% до 5% от выручки пиццерий. Основные расходы — зарплаты сотрудникам. 

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Овчинников добавил, что из-за падения выручки компания решили отказаться до 1 июля от части расходов, в том числе обучения и конференций. 

Кроме того, основатель «Додо пиццы» не исключил возможность внешнего финансирования.

Фото: Trismegist san / Shutterstock

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