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Суд признал односторонний отказ «Додо Пиццы» от сотрудничества с франчайзи в Ярославле

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Ямми До» Евгения Ткачева в иске к «Додо Франчайзинг» Федора Овчинников о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора коммерческой концессии.

Суд признал односторонний отказ «Додо Пиццы» от сотрудничества с франчайзи в Ярославле

Компания «Додо Пицца» отказалась продолжать договор №543 от 25 июля 2018 года и потребовала продать пиццерии «Ямми До» в Ярославле, расположенные по адресам Свободы, 46, Фрунзе, 29в и Ленинградский проспект, 93. 

«Ямми Дон» попыталось оспорить решение своего партнера в суде, но в иске 24 января 2022 года судья отказал полностью.

«В ноябре прошлого года из-за систематических нарушений стандартов расторгли договор франчайзинга с франчайзи «Додо Пиццы» в Ярославле. Наш бывший партнер подал иск в суд с просьбой признать одностороннее расторжение договора недействительным. Сегодня Арбитражный суд Москвы в удовлетворении требований бывшего франчайзи отказал», — прокомментировал решение основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников.

1 ноября четыре пиццерии «Ямми До» в Ярославле отключили от системы «Додо пиццы», а за месяц до этого Ткачев подал заявление в суд. На YouTube-канале «Ассенизатор» прошли дебаты Овчинникова и Ткачева, где бизнесмены объяснили свои позиции.

Овчинников заявил, что с 2019 года в ярославских точках неоднократно выявлялись нарушения стандартов чистоты и маркировки, после контрольной проверки договор решили расторгнуть. «Додо Пицца» дала Ткачеву три месяца на продажу пиццерий. Размещать объявления на сторонних площадках запрещалось, а оценку активов в 150-180 млн рублей при суммарной выручке в 8-9 млн рублей в «Додо Пицце» посчитали завышенной.

По мнению Ткачева, его точки в Ярославле привлекли Овчинникова, который решил их забрать себе. Компания сумела занять высокие места в рейтингах заведений общепита и получала хорошую выручку.

Разбирательства продолжаются

В Арбитражном суде Москвы рассматривает еще одно исковое заявление от ООО «Ямми До». Оно связано с разрывом договора франчайзинга №543 от 6 августа 2018 года на пиццерию на проспекте Машиностроителей, 2Б в Ярославле. Рассмотрение дела назначено на 27 января.

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В октябре ярославская компания также просила суд принять обеспечительные меры «в виде запрещения «Додо Франчайзинг» совершать действия, направленные на приостановление деятельности» уже указанных четырех пиццерий в Ярославле, а также ООО «Вкусный До» в Кореновске и Тихорецке Краснодарского края и в Москве на Ярославском шоссе и проспекте Рязанский, а также ИП Ткачев Е.И. в Москве на Волгоградском проспекте, Саратовской, Хлобыстова, Люблинской. Но суд отказал в требовании.

Пока пиццерии «Ямми До» работают под брендом «Джанго пицца». По данным ЕГРЮЛ, компания продолжает принадлежать Евгению Ткачева. Выручка за 2020 год составила 56,2 млн рублей, что на 73% выше, чем в 2019 год. Чистая прибыль — 754 тысячи рублей. Высокие показатели работы и у «Вкусный До». Выручка за 2020 года достигла 62,4 млн рублей, а чистая прибыль — 7,5 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, разбирательства с «Додо Франчайзинг» начал еще один партнер — предприниматель Юрий Науржанов из Сыктывкара. У ИП был договор с сетью пиццерий с 2016 года. Внезапно заведения отключили от «Dоdo IS». Науржанов просит суд заставить компанию Овчинникова не мешать вести предпринимательскую деятельность под торговыми марками «Додо» и «Додстер». Разбирательства назначены на 27 января.

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Фото на обложке: Unsplash

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