Шутка затянулась: курс Dogecoin побил рекорд

Курс Dogecoin уверенно бьёт рекорды: 5 мая за одну монету давали почти $0,69. Стоимость всех Dogecoin теперь превышает $86,3 млрд — это больше, чем у ряда крупнейших мировых компаний.

За последние 24 часа курс криптовалюты вырос на 40%, недельный же рост составил 129%, сообщает Bloomberg. В минувший вторник поток желающих купить Dogecoin нарушил работу криптовалютной биржи Robinhood.

Взлёт Dogecoin совпал с нарастающей популярностью альткоинов среди инвесторов, однако по показателям роста именно мемная криптовалюта находится в лидерах. Успех Dogecoin заключается в сочетании нескольких позитивных факторов.

20 апреля было объявлено #DogeDay, в рамках которого пользователи пытались увеличить цену криптовалюты. К ажиотажу вокруг Dogecoin присоединились и знаменитости: самым активным «популяризатором» криптовалюты стал Илон Маск, неоднократно упоминавший её в Twitter. 28 апреля основатель SpaceX и Tesla опубликовал твит, в котором назвал себя The Dogefather.

Также Dogecoin с 4 мая доступен для торговли на криптовалютной бирже Gemini, о своих планах начать торговлю Dogecoin объявила и трейдерская платформа eToro.

Однако многие эксперты выражали озабоченность отсутствием ограничений на эмиссию Dogecoin и называли криптовалюту, покупаемую шутки ради, «пузырём».

«В определённый момент некоторые вещи становятся реальными. Если Dogecoin глуп и бесполезен, он не должен стоить $90 млрд. Как насчет золота, биткоинов или евро? Наше коллективное воображение придало им ценность, и теперь мы просто думаем о том, что они имеют ценность», — заявил Bloomberg Сэм Бэнкман-Фрид, CEO гонгконгской криптобиржи FTX.

Dogecoin был создан в 2013 году программистом Билли Маркусом. В 2015 году Маркус продал все свои монеты, чтобы купить автомобиль Honda. Теперь же капитализация Dogecoin превосходит Honda почти в 2 раза.

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