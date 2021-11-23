Российская компания запустит VR-аттракцион по мотивам «шуточной» криптовалюты Dogecoin

Российская компания EnterIdeas запустит в США аттракцион виртуальной реальности по мотивам «шуточной» криптовалюты Dogecoin. Американская горка, пояснили в компании, будет отражать взлеты и падения криптовалюты, основанные на графике ее цен.

О разработке нового продукта RB.ru рассказал представитель компании-разработчика EnterIdeas.

Продукт получил название DogeCoaster. Он будет работать на базе VR-аттракциона AT360 и станет доступен для обновления в первом квартале 2022 года, уточнили разработчики.

Аттракцион представляет собой американскую горку. Ее перепады и повороты отражают взлеты и падения «шуточной» криптовалюты Dogecoin. В компании уточнили, что форма горки будет основана на реальной кривой цен криптовалюты.

«Мем Doge популярен как среди миллениалов, так и среди аудитории поколения Z, которые являются целевой аудиторией для многих семейных парков развлечений. А поскольку это общественное достояние, мы можем управлять ценами, чтобы они были приемлемыми для всех», – отметил менеджер проекта АТ360 Денис Воронин.

В EnterIdeas пояснили, что в разработку аттракциона АТ360 было вложено более 1 млн евро за последний год. Эта сумма включает разработку аттракциона, VR-контента для него и других сервисов. Продаваться продукт будет за $74 тысячи.

EnterIdeas – группа компаний, образованная Игорем Мендзебровским в 2013 году, специализирующаяся на разработке продуктов и услуг в сфере HealthTech, MedTech и Entertainment.

В 2013 и 2014 годах EnterIdeas была участником акселерационной программы GenerationS, получил грант в размере 1 млн рублей от Фонда Бортника.

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Фото: EnterIdeas