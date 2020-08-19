Казанский стартап создал приложение для владельцев собак

Резиденты бизнес-инкубатора «ИТ-парка» в Казани запустили проект под названием Dogger. Это приложение для владельцев собак, с помощью которого пользователи могут общаться друг с другом, ходить вместе на прогулки и искать заведения, куда пускают с животными.

В приложении можно создавать профиль и добавлять в него своих питомцев, а также делиться анонсами мероприятий для собак и общаться с другими пользователями. На карте отмечены ветклиники, зоомагазины и места, куда можно спокойно прийти с домашним животным.

Сейчас приложение работает на устройствах на платформе Android, но разработчики планируют выпустить версию для iOS. Скачать его можно по ссылке.

Фото на обложке: Alvan Nee/Unsplash