Казанский стартап создал приложение для владельцев собак
Резиденты бизнес-инкубатора «ИТ-парка» в Казани запустили проект под названием Dogger. Это приложение для владельцев собак, с помощью которого пользователи могут общаться друг с другом, ходить вместе на прогулки и искать заведения, куда пускают с животными.
В приложении можно создавать профиль и добавлять в него своих питомцев, а также делиться анонсами мероприятий для собак и общаться с другими пользователями. На карте отмечены ветклиники, зоомагазины и места, куда можно спокойно прийти с домашним животным.
Сейчас приложение работает на устройствах на платформе Android, но разработчики планируют выпустить версию для iOS. Скачать его можно по ссылке.
Фото на обложке: Alvan Nee/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter