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Казанский стартап создал приложение для владельцев собак

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Резиденты бизнес-инкубатора «ИТ-парка» в Казани запустили проект под названием Dogger. Это приложение для владельцев собак, с помощью которого пользователи могут общаться друг с другом, ходить вместе на прогулки и искать заведения, куда пускают с животными.

Казанский стартап создал приложение для владельцев собак

Скриншот

В приложении можно создавать профиль и добавлять в него своих питомцев, а также делиться анонсами мероприятий для собак и общаться с другими пользователями. На карте отмечены ветклиники, зоомагазины и места, куда можно спокойно прийти с домашним животным.

Сейчас приложение работает на устройствах на платформе Android, но разработчики планируют выпустить версию для iOS. Скачать его можно по ссылке.

Фото на обложке: Alvan Nee/Unsplash

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