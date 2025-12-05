График отпусков на год вызывает споры у трети сотрудников

Каждый третий работник сталкивался с конфликтами при выборе отпускных периодов, однако большинство решает спорные ситуации самостоятельно. Чаще всего сложности возникают у работников 35–45 лет, тогда как молодые специалисты сообщают о разногласиях значительно реже. По данным исследования SuperJob, составление графиков отпусков остаётся одним из наиболее чувствительных вопросов в рабочих коллективах.

Женщинам сложнее договориться о датах отпуска

В опросе SuperJob участвовало 1600 работающих граждан старше 18 лет из разных регионов России. 28% работников сталкиваются с конфликтами при согласовании отпускных периодов и в итоге договариваются между собой без привлечения сторонних лиц. Однако 3% респондентов отметили, что подобные разногласия удаётся устранить только после вмешательства руководства или HR-специалистов.

При этом 66% опрошенных вовсе не сталкивались со спорами, связанных с отпуском, и спокойно согласовывают даты с коллегами. Ещё 3% затруднились дать ответ. У женщин разногласия возникают чаще мужчин: 34% против 27%.

Возраст и уровень образования влияют на то, как работники решают споры

Возраст также влияет на вероятность возникновения конфликтов. Наиболее часто о разногласиях сообщали респонденты 35–45 лет — их доля составила 36%, то есть более чем у каждого третьего сотрудника этого возраста возникали трудности при составлении графика. Среди работников до 34 лет конфликтные ситуации встречаются реже — о них сказали только 28%, а в группе 45+ — 30%.

Образование также влияет на то, как сотрудники воспринимают и решают разногласия. Среди работников с высшим образованием 31% сталкиваются со спорами, но решают их самостоятельно, а 62% сотрудников с высшим образованием вовсе не сталкиваются с такими ситуациями. Среди тех, у кого среднее профессиональное образование, самостоятельно договариваются 26%, а необходимость вмешательства кадровиков или руководителей отмечают 6% — это самый высокий показатель среди всех групп.

За последние три года количество конфликтов снизилось

Сравнение данных за 2023–2025 годы показывает постепенное снижение конфликтности.

2023 год:

28% респондентов договаривалось самостоятельно

5% требовали участия руководства

2024 год:

26% респондентов договаривалось самостоятельно

5% требовали участия руководства

2025 год:

28% респондентов договаривалось самостоятельно

3% требовали участия руководства

Параллельно растёт доля тех, кто не сталкивается со спорами вообще: 60% в 2023 году, 65% — в 2024-м, и 66% — в 2025 году. Это говорит о том, что большинство коллективов постепенно находит более устойчивые способы согласовывать отпуска без конфликтов.