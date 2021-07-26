Стартап по генетическому исследованию собак Embark Veterinary достиг оценки в $700 млн

Американский стартап по генетическому исследованию и производству ДНК-тестов для собак Embark Veterinary достиг оценки в $700 млн после закрытия инвестраунда B с лид-инвестором в лице SoftBank. Решения компании могут помочь продлить жизнь питомца на 3 года.

Общий объем раунда B составил $75 млн. Таким образом суммарные инвестиции в стартап достигли $94,3 млн, а оценка компании – $700 млн, что делает ее одним из самых дорогих стартапов в области исследования ДНК домашних животных.

Embark Veterinary занимается исследованием генома собак и производством ДНК-тестов, которые позволяют заранее выявить серьезные заболевания питомца и, тем самым, дают возможность продлить его жизнь. Тест стоит $199, он подходит для 350 пород собак.

Основатель стартапа Райан Бойко, которого цитирует издание TechCrunch, сказал, что решение Embark Veterinary основано на запатентованной технологии генотипирования, которая анализирует более 200 тысяч генетических маркеров – это в два раза больше, чем в в других ДНК-тестах для собак.

Embark Veterinary основана в 2015 году и располагает штаб-квартирой в американском городе Бостоне. В период 2019-2020 года стартап показал рост на 235% и в 5 раз увеличил продажи по сравнению с предшествующими двумя годами.

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