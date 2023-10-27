Российские фрилансеры стали зарабатывать на 63% больше в этом году

Доход российских фрилансеров, которые получают гонорары в рублях, вырос на 63% год к году. Если в 2022 году они зарабатывали в среднем 30,4 тыс. рублей в месяц, то в 2023 – уже 49,% тыс. рублей в месяц. В валюте заработки фрилансеров выросли на 24%.

Заработки российских фрилансеров с расчетами в рублях выросли в этом году на 63%. Об этом RTVI рассказал основатель Solar Staff Павел Шинкаренко.

В 2022 году российский фрилансер в среднем зарабатывал 30,4 тыс. рублей в месяц. В 2023 году сумма выросла до 49,5 тыс. рублей в месяц.

Доходы фрилансеров, которые получают гонорар в валюте, год к году увеличились на 24% до 109 тыс. рублей в месяц, отметили в Solar Staff.

Доля фрилансеров, которые работают получают заказы от российских компаний, снизилась с 73% до 69%. Это произошло потому, что уехавшие из России в 2022 году фрилансеры начали выходить на местные рынки, считают в Solar Staff.

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