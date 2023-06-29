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Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительный налог на высокие доходы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительный налог на высокие доходы. Предложений сразу два от членов разных фракций: первое – повысить НДФЛ до 20% на доходы свыше 25 млн рублей в год, второе – повысить НДФЛ до 17% при доходах свыше 10 млн рублей.

Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительный налог на высокие доходы

Депутаты Госдумы призвали повысить НДФЛ для тех, кто получает высокие доходы. С инициативой выступили члены фракций ЛДПР и «Справедливая Россия».

Первое предложение озвучил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он предлагает повысить НДФЛ до 20% на доходы свыше 25 млн рублей в год. Превышающие текущие значения НДФЛ налоги предлагается направлять на помощь больным детям, финансирование программ развития районов муниципалитетов.

Второе предложение поступило от справедливоросса Сергея Миронова. Он призвал повысить НДФЛ до 17% на доходы свыше 10 млн рублей в год – это может принести в бюджет 65 млрд рублей ежегодно.

Ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект о повышении налогов для богатых. Согласно предложению, НДФЛ на доходы свыше 10 млн рублей в год нужно повысить до 30%. Правительство отклонило законопроект, объяснив это риском ухода зарплат в тень и сокращения налоговых поступлений.

Фото на обложке: SC Image / Shutterstock

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