Доходы организаторов концертов и шоу в 2023 году будут на 38% ниже 2019 года — около 36,5 млрд рублей

Совокупный оборот индустрии зрелищных мероприятий (афишные и неафишные — частные, корпоративные, государственные — концерты, спектакли, шоу всех видов, включая кинопоказы и кинофестивали) по итогам 2023 года вырастет в сравнении с 2022 годом (будет приблизительно 315,5 млрд рублей), но это все еще меньше, чем было в допандемийный 2019 год. Индустрии мешает восстановиться общеэкономическая обстановка, отсутствие множества артистов, контента и прочие «трудновосполнимые потери», хотя игроки рынка уже начали создавать много новых собственных продуктов, а театры почти восстановили доходы (но не посещаемость).
К таким выводам пришли аналитики агентства InterMedia, которые опросили свыше 1 тыс. предпринимателей и госорганизаций в этой сфере с апреля по август 2023 года. Отчет изучили журналисты РБК.
Исследовательская компания ежегодно анализирует состояние рынка зрелищных мероприятий, и ожидают к концу года следующих результатов:
- Коммерческие доходы организаторов концертов, спектаклей, кинофестивалей и шоу составят около 36,5 млрд рублей, тем самым окажутся на 38% ниже показателей 2019 года, когда сумма была 58,8 млрд рублей, но выше показателей 2022 года (тогда они заработали 25 млрд рублей),
- Общий оборот всех зрелищных мероприятий по прогнозам аналитиков InterMedia составит 315,5 млрд рублей, из которых 155,5 млрд — доходы от коммерческой деятельности, а 160 млрд — ассигнования из бюджетов всех уровней (в 2022 году оборот был на 17% меньше: 262,4 млрд из 141,5 млрд коммерческих и 120,9 млрд бюджетных, а в 2019 году —323,3 млрд руб. из 201,4 млрд коммерческих и 121,9 млрд бюджетных),
- При этом равновесие между долями бюджетных и небюджетных организаторов концертов и шоу сместилась в пользу бюджетных: если в 2019 году их было 46% или или 51,3 млрд рублей (против 54% небюджетных), то в уже в 2020 году бюджетников стало 74% или 21,6 млрд рублей, и тенденция сохраняется. В 2022 году процент организаторов на бюджете был 65% или 45,5 млрд рублей, а прогноз на 2023 год — 62 млрд рублей.
Страдающая отрасль бизнеса, как следует из отчета, сетует на «тотальную нехватку ассигнований из бюджетов всех уровней, включая субсидии, гранты и дотации, а также поступлений от независимых спонсоров и меценатов» и считает, что эффективность госуправления в сфере креативных индустрий по пятибалльной шкале (где 5 — максимум) можно оценить «на троечку» (за среднюю оценку проголосовали 57%, на пятерку расщедрились 4%, кол поставили 22%).
Исследование учитывает официальные данные Минкультуры (включая информацию главного информационно-вычислительного центра, Фонда кино и собственные данные InterMedia.
Фото на обложке: Unsplash
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