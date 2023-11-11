Совокупный оборот индустрии зрелищных мероприятий (афишные и неафишные — частные, корпоративные, государственные — концерты, спектакли, шоу всех видов, включая кинопоказы и кинофестивали) по итогам 2023 года вырастет в сравнении с 2022 годом (будет приблизительно 315,5 млрд рублей), но это все еще меньше, чем было в допандемийный 2019 год. Индустрии мешает восстановиться общеэкономическая обстановка, отсутствие множества артистов, контента и прочие «трудновосполнимые потери», хотя игроки рынка уже начали создавать много новых собственных продуктов, а театры почти восстановили доходы (но не посещаемость).

Доходы организаторов концертов и шоу в 2023 году будут на 38% ниже 2019 года — около 36,5 млрд рублей