Российские операторы гостиниц увеличили на 24% стоимость размещения в номерах

Российские операторы гостиниц с января 2023 года увеличили на 24% стоимость размещения и нарастили почти в полтора раза. Это происходит впервые с докризисного 2019 года. Причина — бум на внутренний туризм.

Доходность на номер (RevPAR, revenue per available room) в отелях Москвы за отчетный период составила 5,9 тыс. рублей, увеличившись на 46,2% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на CMWP.

Рост прослеживается и в других городах: в Петербурге показатель увеличился на 50,3%, до 4,4 тыс. рублей за номер, в Сочи — на 25%, до 10 тыс. рублей.

Росту доходности способствует увеличение числа гостей и стоимости размещения. По словам аналитиков, гостиничный рынок сейчас поддерживает связи с «дружественными» странами, отмечая восстановление делового туризма из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Поток зарубежных гостей в отелях формируют в основном граждане Китая, Индии, Сирии и постсоветского пространства.

Ранее входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group планировала заняться VIP-туризмом. Среди направлений — Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка и др.

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