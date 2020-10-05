В России доходы предпринимателей сократились из-за пандемии

Сервис «Мегаплан» провел опрос среди российских предпринимателей и выяснил, у скольких из них сократились доходы в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, с которым ознакомился Rusbase.

Большинство респондентов (57%) рассказали, что в период пандемии их личный доход уменьшился. 6% сообщили, что их доход вырос.

Почти четверть опрошенных (23,9%) отметили, что были вынуждены увеличить расходы на офисные нужды после выхода из самоизоляции. 13,7%, напротив, сократили расходы.

Опрос также показал, скольким компаниям пришлось поменять офис. 35,9% респондентов переехали в офис с более низкой арендной платой. 9,5% отказались от помещения в целях экономии. 49,6% смогли остаться в своем офисе (арендодатель уменьшил стоимость аренды). 4,9% участников опроса смогли переехать в более дорогой офис.

Большинство интервьюируемых (61,6%) увеличили расходы на IT-инструменты. 5%, напротив, уменьшили. 3,9% опрошенных отказались от покупки IT-инструментов в целях экономии.

Многие предприниматели увеличили расходы на CRM-системы (32%), облачную инфраструктуру (18%), сайт (16,3%). Сократили затраты бизнесмены на машинное обучение (8,7%), digital-маркетинг (6,4%) и чат-ботов (5,8%).

Треть опрошенных (34,2%) была вынуждена сократить зарплаты персоналу из-за пандемии. 41,5% смогли сохранить прежние зарплаты. 9,5% увеличили выплаты некоторым работникам.

Каждый второй респондент (58,8%) был вынужден лишить премий своих сотрудников. 42,6% пришлось брать заем на поддержку бизнеса.

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