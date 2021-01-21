Доходы самозанятых выросли в 11 раз: в каких сферах самая большая выручка

Доходы самозанятых на фоне пандемии выросли в 11 раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные об онлайн-покупках «ЮKassa» (группа «Сбера», бывшая «Яндекс.Касса»).

По итогам прошлого года количество принимающих онлайн-платежи самозанятых выросло в 6,4 раза, их оборот увеличился в 10,6 раза по сравнению с 2019 годом. Объем покупок вырос в 9,7 раз.

Больше всего (в 38 раз) прибавила выручка у самозанятых, продающих одежду и обувь. Поставщики аудио- и видеоконтента увеличили обороты онлайн-платежей в 20 раз. Доходы работающих на себя в сфере образовательных услуг выросли в 11 раз, в 8 раз — у продавцов сувениров и товаров для хобби.

Самый большой средний чек онлайн-покупки у самозанятых был в категории товаров для дома и сада, он составил 3687 рублей. Это в три раза больше, чем в 2019 году. В три раза «прибавил» средний чек по услугам рекламы и продвижения — 805 рублей.

В категории «еда и продукты с доставкой» рост среднего чека составил 2,5 раза (до 1895 рублей), в категории «детские товары» — в 2 раза до 883 рублей.

Эксперты, в частности член совета ТПП РФ Игорь Скляр, полагают, что рост доходов самозанятых связан с удобством нового налогового режима и мерами господдержки работающих на себя.

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