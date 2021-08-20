Названы самыми перспективные ниши для открытия бизнеса в Москве

«Малый бизнес Москвы» провел опрос среди предпринимателей и выявил самые перспективные ниши для открытия своего дела в столице. В тройке лидеров оказались онлайн-бизнес, IТ-сфера и розничная торговля.
На первом месте среди ответов оказался онлайн-бизнес (дистанционное обучение, торговля), интересным для себя его считают 22% опрошенных. Развиваться в этой сфере предпочитают в равной степени и женщины, и мужчины — 23% и 21% соответственно, сообщается на сайте городской администрации.
Второе место занимает IТ-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. При выборе этой сферы разница в предпочтениях аудитории более заметна: ее называют перспективной 27% мужчин и 18% женщин.
Замыкает тройку лидеров сфера розничной торговли — более 13% участников отдали ей свое предпочтение.
Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, IТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старшего возраста вместо розничной торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.
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Фото: LeonidKos / Shutterstock
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