Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Названы самыми перспективные ниши для открытия бизнеса в Москве

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Малый бизнес Москвы» провел опрос среди предпринимателей и выявил самые перспективные ниши для открытия своего дела в столице. В тройке лидеров оказались онлайн-бизнес, IТ-сфера и розничная торговля.

Названы самыми перспективные ниши для открытия бизнеса в Москве

На первом месте среди ответов оказался онлайн-бизнес (дистанционное обучение, торговля), интересным для себя его считают 22% опрошенных. Развиваться в этой сфере предпочитают в равной степени и женщины, и мужчины — 23% и 21% соответственно, сообщается на сайте городской администрации.

Второе место занимает IТ-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. При выборе этой сферы разница в предпочтениях аудитории более заметна: ее называют перспективной 27% мужчин и 18% женщин.

Замыкает тройку лидеров сфера розничной торговли — более 13% участников отдали ей свое предпочтение.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, IТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старшего возраста вместо розничной торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  LeonidKos / Shutterstock

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бывший гендиректор «Мегафона» планирует приобрести сотовые вышки Veon — СМИ
  2. 2 Не знаете, как измерить эффективность корпоративного обучения? Есть три способа
  3. 3 Рынок российских акций испытал сильнейшее падение за месяц
  4. 4 Крупнейший в России крытый аквапарк подал заявление о банкротстве
  5. 5 Бизнес-омбудсмен Титов: в теневой экономике занято 30 млн россиян
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

20 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

22 августа 2021

Акселератор технологических стартапов

25 августа 2021

Школа Бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма