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Структура ВЭБ.РФ вложит 1 млрд рублей в компанию «Доктор Рядом Холдинг»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

VEB Ventures, дочерняя компания ВЭБ.РФ, вложит 1 млрд рублей в компанию «Доктор Рядом Холдинг». Об этом Rusbase рассказали представители VEB Ventures. 

Структура ВЭБ.РФ вложит 1 млрд рублей в компанию «Доктор Рядом Холдинг»

«Доктор Рядом Холдинг» — проект бывшего президента ГК «Медси» Владимира Гурдуса и экс-президента АФК «Система» и МТС Леонида Меламеда. В состав компании входят 100% телемедицинской платформы «МК Доктор рядом» и 45% сети клиник «Ниармедик/Доктор рядом». 

«Доктор рядом Холдинг» направит инвестиции на развитие телемедицинских продуктов и сети клиник. Компания планирует увеличить количество клиник и расширить перечень услуг, которые они оказывают. 

По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в прошлом году составил 1,5 млрд рублей. В ближайшие пять лет VEB Ventures ожидает кратный рост российского рынка. 

«Рынок телемедицины — один из самых перспективных сегментов для инвестирования. В 2020-2025 гг. мы ожидаем среднегодовой темп прироста около 116%. «Доктор рядом» — первый медицинский проект в портфеле VEB Ventures. Мы видим большие возможности в развитии телемедицинских сервисов и гибридных клиник, поэтому в будущем хотим создать на базе «Доктор рядом» компанию, которая объединит оба направления», —  отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.
Фото: Chinnapong / Shutterstock

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КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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