Структура ВЭБ.РФ вложит 1 млрд рублей в компанию «Доктор Рядом Холдинг»

VEB Ventures, дочерняя компания ВЭБ.РФ, вложит 1 млрд рублей в компанию «Доктор Рядом Холдинг». Об этом Rusbase рассказали представители VEB Ventures.

«Доктор Рядом Холдинг» — проект бывшего президента ГК «Медси» Владимира Гурдуса и экс-президента АФК «Система» и МТС Леонида Меламеда. В состав компании входят 100% телемедицинской платформы «МК Доктор рядом» и 45% сети клиник «Ниармедик/Доктор рядом».

«Доктор рядом Холдинг» направит инвестиции на развитие телемедицинских продуктов и сети клиник. Компания планирует увеличить количество клиник и расширить перечень услуг, которые они оказывают.

По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в прошлом году составил 1,5 млрд рублей. В ближайшие пять лет VEB Ventures ожидает кратный рост российского рынка.