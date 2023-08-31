Dolby разработала технологию с автоматической настройкой звука под планировку комнаты

Dolby разработала технологию с автоматической настройкой звука под планировку комнаты. Она призвана решить проблему невозможности правильного расположения домашней акустики или подготовки помещения для размещения колонок.

Компания Dolby Technologies представила технологию, которая позволяет автоматически настраивать правильный звук на акустической системе даже в случае, если элементы этой системы невозможно установить должным образом.

Технология получила название Atmos FlexConnect. Ей впервые оснастят телевизоры бренда TCL в 2024 году. Пользователь сможет подключить к системе до двух беспроводных колонок.

Atmos FlexConnect призвана решить проблему невозможности расстановки компонентов акустической системы в соответствии с рекомендациями, например, если этого не позволяет площадь или планировка помещения, в котором установлена система.

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