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Dolby разработала технологию с автоматической настройкой звука под планировку комнаты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Dolby разработала технологию с автоматической настройкой звука под планировку комнаты. Она призвана решить проблему невозможности правильного расположения домашней акустики или подготовки помещения для размещения колонок.

Dolby разработала технологию с автоматической настройкой звука под планировку комнаты

Компания Dolby Technologies представила технологию, которая позволяет автоматически настраивать правильный звук на акустической системе даже в случае, если элементы этой системы невозможно установить должным образом.

Технология получила название Atmos FlexConnect. Ей впервые оснастят телевизоры бренда TCL в 2024 году. Пользователь сможет подключить к системе до двух беспроводных колонок.

Atmos FlexConnect призвана решить проблему невозможности расстановки компонентов акустической системы в соответствии с рекомендациями, например, если этого не позволяет площадь или планировка помещения, в котором установлена система.

Фото на обложке: Lazy_Bear / Shutterstock

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