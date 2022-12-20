Курс доллара превысил психологическую отметку в 70 рублей

Курс доллара США на Мосбирже превысил психологическую отметку в 70 рублей, обновив максимум с мая. Евро на бирже подорожал до 74 рублей. Рубль слабеет на фоне падения экспорта и роста импорта, считают эксперты.
Курс доллара США на Мосбирже превысил отметку в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов. Евро по данным на 17:28 МСК торгуется по 74,13 рублей. Российские фондовые индексы в ходе торгов снижаются – РТС падает на 2,6%, индекс Мосбиржи теряет 0,8%.
Фото: TradingView
Курсы доллара и евро в последние дни выросли на несколько рублей. Эксперты связывают ослабление российского рубля с ростом импорта и падением экспорта. Восстановление импорта приводит к повышенному спросу на валюту, а падению экспорта способствовало нефтяное эмбарго Евросоюза.
Фото на обложке: diy13 /
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