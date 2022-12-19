Аналитик «Совкомбанка» спрогнозировал укрепление доллара в 2023 году

Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев спрогнозировал укрепление доллара в 2023 году. В этом американской валюте помогут геополитические противоречия, деглобализация и глобальная инфляция.

Быстрый подъем процентных ставок западными центробанками, энергетический и продовольственный кризисы приведут к тому, что инвесторы будут вкладывать свои накопления в самый защищенный и ликвидный актив — доллар, сообщил специалист агентству «Прайм».

Аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров рассказал «Известиям», что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. По его словам, тренд на сокращение профицита уже начался. Он продолжится благодаря, с одной стороны, восстановлению импорта, а с другой — из-за падения нефтегазовых доходов на фоне эмбарго и потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада.

Мосбиржа весной зафиксировала возросший интерес россиян на неосновные валюты: оборот по операциям с турецкой лирой увеличился в 20 раз, юанем — в 182, казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. Частные инвесторы также стали интересоваться белорусским рублем.

Эксперты объяснили интерес россиян к неосновным валютам попыткой диверсифицировать портфели, конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.

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