Средний курс доллара по итогам года составит 100 рублей — аналитики SberCIB

Аналитики SberCIB в своем базовом сценарии дали прогноз, что средний курс доллара по итогам 2022 года составит 100 рублей. Спрос на валюту в России уже начал расти несмотря на жесткие ограничения ЦБ по операциям с ней.

Оптимистичный сценарий аналитиков подразумевает средний курс доллара на уровне 85-90 рублей по итогам года, пишет Forbes со ссылкой на прогнозы аналитиков SberCIB.

Базовый сценарий говорит о среднем курсе в 100 рублей за один доллар США. Аналитики отметили, что спрос на валюту уже начал расти, и эта тенденция закрепится после начала восстановления импортных цепочек.

Впрочем, специалисты SberCIB допускают и укрепление рубля. Его курс может упасть ниже 80 за доллар из-за несоответствия предложения и спроса на иностранную валюту, к которому привели ограничения Банка России на движения капитала.

ЦБ обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, а россиянам запретил переводить за рубеж крупные валюту в размере более $10 тысяч.

Курс доллара на пике 10 марта превышал 121 рубль. После введения ограничений со стороны ЦБ РФ российская валюта постепенно укреплялась. На 6 апреля Банк России установил курс доллара на отметке 83,3 рубля, евро – 91,7 рублей.

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