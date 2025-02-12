Курс доллара на Форекс упал до 93 рублей впервые в 2025 году

Курс доллара на валютном рынке Форекс в среду, 12 февраля, упал до 93,5 рубля, достигнув своего наименьшего значения в 2025 году, следует из данных торгов.

На момент публикации (13:31) доллар торговался по 94,37 рубля, дешевея к предыдущему закрытию на 2,13 рублей. Евро торговалось по 97,89 рубля, дешевея на 2,1 рубля.

Ранее Центробанк установил курс доллара на среду 12 февраля в размере 95,8 рубля, евро — 99,1 рубля.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, ослабление доллара к рублю вызвано высокими ценами на экспорт, установившимися в конце прошлого года. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова добавила, что рубль мог укрепиться из-за повышенного спроса на рублевую ликвидность «под январские налоговые выплаты, а также накопление средств в юанях на фоне китайского Нового года», который в отмечается с конца января до середины февраля.

Но при формировании негативного новостного фона курс может вернуться к 100 рублям, заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Попцова также считает, что в ближайшие месяцы курс вернется в диапазон 100–105 рублей за доллар.

21 января курс доллара на валютном рынке Форекс впервые в 2025 году упал ниже 100 рублей. На минимуме за последние сутки американская валюта стоила 99,4 рубля.

До этого Financial Times сообщила, что к началу января американская валюта достигла двухлетнего максимума по отношению к мировым валютам, поднявшись до рекорда с ноября 2022 года.

Фото на обложке: Frame Stock Footage / Shutterstock / FOTODOM