США лишили Россию долларовых банкнот

Россию оставили без долларовых банкнот. Указ президент США Джо Байдена запрещает любые продажи и поставки, прямые или косвенные, долларовых банкнот в Россию.

Указ президента США Джо Байдена опубликован на сайте Белого дома.

В Россию запрещаются прямые или косвенные поставки долларовых банкнот из США или их гражданами, где бы они не находились. Также запрещается экспорт, реэкспорт и поставка долларовых банкнот.

10 марта Джо Байден подписал указ о запрете импорта алкогольных напитков, морепродуктов, в том числе красной и черной икры, а также бриллиантов из России.

Фото на обложке: Gwen Juarez Photography / Shutterstock