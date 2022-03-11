США лишили Россию долларовых банкнот

Россию оставили без долларовых банкнот. Указ президент США Джо Байдена запрещает любые продажи и поставки, прямые или косвенные, долларовых банкнот в Россию.
Указ президента США Джо Байдена опубликован на сайте Белого дома.
В Россию запрещаются прямые или косвенные поставки долларовых банкнот из США или их гражданами, где бы они не находились. Также запрещается экспорт, реэкспорт и поставка долларовых банкнот.
10 марта Джо Байден подписал указ о запрете импорта алкогольных напитков, морепродуктов, в том числе красной и черной икры, а также бриллиантов из России.
Фото на обложке: Gwen Juarez Photography /
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