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Денис Долматов покинул пост гендиректора CarPrice

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Денис Долматов покинул пост генерального директора сервиса по продаже автомобилей с пробегом CarPrice. Об этом Rusbase сообщили в компании. 

Денис Долматов покинул пост гендиректора CarPrice

«Денис Долматов больше не является генеральным директором CarPrice. Сейчас идет процесс передачи дел и оформления», — рассказали в компании. 

Как узнал Rusbase, Долматов покинул CarPrice по собственному желанию. Имя нового генерального директора станет известно в ближайшие две недели. 

Долматов пришел в CarPrice в 2016 году. Сначала он занимал должность операционного директора, а затем возглавил компанию. До этого Долматов работал на руководящих позициях в Takko Fashion, «Эльдорадо», FunDay и «Модисе». 

Денис Долматов рассказал Rusbase, что после ухода из CarPrice возглавил сеть магазинов одежды O'stin. 

Денис Долматов

Денис Долматов. Фото: Facebook

CarPrice — онлайн-платформа для продажи подержанных автомобилей. Компанию основали в 2014 году инвестор и создатель проекта KupiVIP.ru Оскар Хартманн и предприниматель Эдуард Гуринович. В прошлом году CarPrice вошла в список самых перспективных компаний Европы. 

По данным Crunchbase, с момента основания CarPrice привлекла $48 млн. Среди инвесторов онлайн-платформы — фонды Altair Capital, Almaz Capital, Baring Vostok.

В январе этого года Российский фонд прямых инвестиций заявил, что планирует вложиться в CarPrice вместе с Baring Vostok и фондами Ближнего Востока. 

Фото: klevo / Shutterstock

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