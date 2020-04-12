Денис Долматов покинул пост гендиректора CarPrice

Денис Долматов покинул пост генерального директора сервиса по продаже автомобилей с пробегом CarPrice. Об этом Rusbase сообщили в компании.

«Денис Долматов больше не является генеральным директором CarPrice. Сейчас идет процесс передачи дел и оформления», — рассказали в компании.

Как узнал Rusbase, Долматов покинул CarPrice по собственному желанию. Имя нового генерального директора станет известно в ближайшие две недели.

Долматов пришел в CarPrice в 2016 году. Сначала он занимал должность операционного директора, а затем возглавил компанию. До этого Долматов работал на руководящих позициях в Takko Fashion, «Эльдорадо», FunDay и «Модисе».

Денис Долматов рассказал Rusbase, что после ухода из CarPrice возглавил сеть магазинов одежды O'stin.

Денис Долматов. Фото: Facebook

CarPrice — онлайн-платформа для продажи подержанных автомобилей. Компанию основали в 2014 году инвестор и создатель проекта KupiVIP.ru Оскар Хартманн и предприниматель Эдуард Гуринович. В прошлом году CarPrice вошла в список самых перспективных компаний Европы.

По данным Crunchbase, с момента основания CarPrice привлекла $48 млн. Среди инвесторов онлайн-платформы — фонды Altair Capital, Almaz Capital, Baring Vostok.

В январе этого года Российский фонд прямых инвестиций заявил, что планирует вложиться в CarPrice вместе с Baring Vostok и фондами Ближнего Востока.