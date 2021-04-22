Биотех-стартап Longevica впервые представил свой проект «против старения»

Биотех-стартап Longevica, занимающийся разработкой фармакологических препаратов против старения, впервые представил свой проект общественности, сообщили в компании. Они 11 лет занимались научными исследованиями в здравоохранении.
В Longevica провели, утверждают в компании, самый масштабный эксперимент на мышах в области продления жизни. Ученые выявили вещества, которые «статистически достоверно» увеличили продолжительность жизни мышей на 16-22%. Кроме того, специалисты открыли два механизма, направленные «против старения»: избавление организма от определенных тяжелых металлов и улучшение работы системы детоксикации.
«У нас сложилась ясная парадигма здорового долголетия: меньше токсинов – меньше возраст-зависимых болезней и дольше продолжительность жизни», – отметил научный руководитель проекта Алексей Рязанов, в прошлом ставший самым молодым доктором биологических наук в СССР.
Теперь на основе успешных исследований Longevica занимается разработкой товаров: пищевых добавок, лекарств и продуктов для здорового питания.
Президентом и якорным инвестором компании является бывший член правления РАО ЕЭС Александр Чиркунов.
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Фото на обложке: longevica.com
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