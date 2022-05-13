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39% россиян перестали пользоваться зарубежными соцсетями после их блокировки — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Блокировка зарубежных соцсетей привела к тому, что 39% россиян перестали ими пользоваться, показали результаты исследования. Часть респондентов обосновали свое решение тем, что им стало страшно.

39% россиян перестали пользоваться зарубежными соцсетями после их блокировки — исследование

После блокировки зарубежных соцсетей, среди которых Instagram и Facebook (обе принадлежат компании Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ), более трети россиян (39%) перестали ими пользоваться. Об этом говорят результаты исследования банка «Открытие», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Большинство прекративших пользование зарубежными соцсетями проживают в Петербурге и Ленобласти (48%). Каждый третий участник опроса, ответивший так, находится на территории Дальнего Востока (31%).

Незначительная часть респондентов (5%) сказали, что перестали «сидеть» в зарубежных соцсетях из-за страха.

Каждый четвертый россиянин, согласно исследованию, продолжает пользоваться заблокированными соцсетями и использует для этого VPN – сервис для обхода блокировок. Из-за необходимости использовать VPN посещение соцсетей сократили 30% респондентов.

Фото на обложке: 13_Phunkod / Shutterstock

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