Доля Intel на рынке выросла во втором квартале на 3%

Корпорация Intel во втором квартале 2023 года восстановила часть утраченной в начале года доли рынка: за счет роста спроса на недорогие процессоры для Chromebook она прибавила 3%, которые, в свою очередь, упустила AMD из-за снижения поставок AMD SoC.

Согласно исследованию рынка Mercury Research, рынок ПК в целом восстановился после очень слабого первого квартала текущего года. Как пишет VentureBeat, ссылаясь на документ, начало 2023 года было для отрасли худшим за десятилетие.

Второй квартал, на радость участникам рынка, не принес новых «рекордов» (то есть нового минимума), цены и темпа роста находятся в относительной стагнации, а в некоторых направлениях наблюдается даже развитие. К примеру, продажи процессоров для ноутбуков и мобильных гаджетов выросли на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом средний показатель по рынку практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку объем поставок серверных процессоров снизился во втором квартале примерно на столько же.

При анализе ситуации на рынке исследователи Mercury учитывали также процессоры для IoT («интернета вещей») и игровых консолей, и их популярность, несмотря на позитивные прогнозы, как раз не растет. Отчего теряет свои позиции AMD, сделавшая ставку именно на Iot / SoC.

Тяжелая ситуация также с процессорами Arm (доля клиентов Arm PC снизилась во втором квартале до 12,5%). Доходы Apple от Mac на таких чипах снизились почти на 5% в этом финансовом периоде.

Тем не менее, производство этих процессоров растет, а поставки Intel как раз были ниже среднего в начале года. Возможно, третий квартал удивит аналитиков новым рывком Arm, поскольку эти процессоры также могут использоваться в Chromebook.

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