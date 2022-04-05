Доля карт «Мир» выросла в марте после ухода Visa и Mastercard

Доля платежей по картам «Мир» в России выросла на фоне ухода международных систем Visa и Mastercard, занимавших основные доли на платежном рынке РФ. Это обусловлено возможностью осуществлять платежи через смартфон.

После ухода Visa и Mastercard существенно выросла доля операций по картам «Мир», сообщил РБК со ссылкой на данные банков-эквайеров.

За месяц с 28 февраля по конец марта 2022 года доля платежей картами Mastercard сократилась с 43 до 38%, доля Visa — c 38 до 35%, доля платежей по картам «Мир» увеличилась с 18 до 26%, сообщили в «Тинькофф Бизнес».

Согласно эквайринговой статистике ВТБ, доля платежей по картам «Мир» в марте достигала на максимуме 28,4% от общего оборота транзакций по картам. В абсолютном выражении обороты по картам «Мир» увеличились за месяц на 10%. Клиенты ВТБ совершили картами «Мир» покупки на 83 млрд рублей, что на больше 73%, чем годом ранее. В результате доля национальных платежных карт в POS-обороте по картам банка выросла за год с 23 до 34%.

Рост операций по картам Мир также зафиксировали «Альфа-банк», МКБ, «Русский стандарт» и ряд других банков.

Популярность «Мира» растет, несмотря на то, что карты международных систем продолжают работать внутри РФ. Это обусловлено возможностью осуществлять платежи через смартфон. В условиях ограничения Apple Pay и Google Pay россияне активно переключаются на Mir Pay, отметили в платежном сервисе CloudPayments.

Кроме того, по картам «Мир» сохраняется возможность платежей в Samsung Pay. В то время как карты Visa и Mastercard нельзя загружать в мобильные кошельки для оплаты покупок телефоном.

Еше одной причиной роста доли национальной платежной системы — невозможность использовать карты Visa и Mastercard российских банков для оплаты за рубежом, а также в иностранных маркетплейсах и интернет-магазинах. «Мир» принимается в десяти странах (Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия).

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