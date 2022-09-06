«Самокат» достиг доли в 35% на рынке доставки еды

Доля «Самоката» на рынке доставки еды достигла 35%. В августе сервис доставил рекордные 10,5 млн заказов. По собственным данным, «Самокат» на данный момент занимает лидирующую позицию в своем сегменте.
О результатах «Самоката» по итогам августа RB.RU рассказал представитель компании.
За месяц сервис доставил 10,5 млн заказов, что по данным «Самоката», является рекордным показателем для рынка доставки еды. Доля «Самоката» в сегменте достигла 35%, уточнил представитель компании.
По данным Data Sight, рынок доставки еды в июле вырос на 2%, в августе он рос на 2-5%. Всего в июле сервисы по доставки еды выполнили 28,9 млн заказов.
В начале лета «большая пятерка» сервисов по доставке еды – «Самокат», «Яндекс.Лавка», Delivery Club, «Вкусвилл», «Сбермаркет» – занимала долю рынка в 75%. «Вкусвилл» за первое полугодие 2022 года доставил 32 млн заказов.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как онлайн-ритейлеру отказаться от стартап-метрик и качественно вырасти
- 2 Потребности клиентов и бизнес-модели в e-grocery: обзор
- 3 Скажите «нет» вашим складам: как выйти на рынок доставки продуктов из супермаркетов
- 4 Как покупают продукты в интернете — инфографика
- 5 Как быстро запустить доставку в 15+ регионах России: кейс FoodTech-проекта
ВОЗМОЖНОСТИ
06 сентября 2022
10 сентября 2022
10 сентября 2022