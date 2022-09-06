«Самокат» достиг доли в 35% на рынке доставки еды

Доля «Самоката» на рынке доставки еды достигла 35%. В августе сервис доставил рекордные 10,5 млн заказов. По собственным данным, «Самокат» на данный момент занимает лидирующую позицию в своем сегменте.

О результатах «Самоката» по итогам августа RB.RU рассказал представитель компании.

За месяц сервис доставил 10,5 млн заказов, что по данным «Самоката», является рекордным показателем для рынка доставки еды. Доля «Самоката» в сегменте достигла 35%, уточнил представитель компании.

По данным Data Sight, рынок доставки еды в июле вырос на 2%, в августе он рос на 2-5%. Всего в июле сервисы по доставки еды выполнили 28,9 млн заказов.

В начале лета «большая пятерка» сервисов по доставке еды – «Самокат», «Яндекс.Лавка», Delivery Club, «Вкусвилл», «Сбермаркет» – занимала долю рынка в 75%. «Вкусвилл» за первое полугодие 2022 года доставил 32 млн заказов.

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