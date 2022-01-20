Минцифры разработает единый стандарт «умного дома» с распознаванием лиц и роботами

О планах стало известно известно из письма, отправленного из министерства в 40 крупнейших IT-компаний России, в том числе «Яндекс», «Ростелеком» и ГК «Эталон», пишет издание «Коммерсантъ».

В число минимальных требований для присвоения статуса «умный дом» власти включили наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ.

В расширенный пакет вошло наличие цифровых сотрудников — робота-консьержа, робота-доставщика, робота-уборщика. Жители домов получат доступ к единому приложению, которое не придется переустанавливать при переезде.

При обустройстве «умных домов» будет рекомендовано отечественное оборудование с высоким уровнем информационной безопасности, что исключит утечки данных за границу, сообщили в Минцифры. Дом будут строить сразу с учетом отечественного программного обеспчения. Правда, еще не все компоненты для «умного дома» изготавливаются в России.

Пока система «умных домов» представляет собой «лоскутное одеяло» из многообразия систем и сервисов, которые редко совместимы.

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Фото на обложке: pexels.com