Минцифры разработает единый стандарт «умного дома» с распознаванием лиц и роботами

Минцифры совместно с Минстроем, Минпромторгом, девелоперами и IT-компаниями разработает единый государственный стандарт «умного» многоквартирного дома.
О планах стало известно известно из письма, отправленного из министерства в 40 крупнейших IT-компаний России, в том числе «Яндекс», «Ростелеком» и ГК «Эталон», пишет издание «Коммерсантъ».
В число минимальных требований для присвоения статуса «умный дом» власти включили наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ.
В расширенный пакет вошло наличие цифровых сотрудников — робота-консьержа, робота-доставщика, робота-уборщика. Жители домов получат доступ к единому приложению, которое не придется переустанавливать при переезде.
При обустройстве «умных домов» будет рекомендовано отечественное оборудование с высоким уровнем информационной безопасности, что исключит утечки данных за границу, сообщили в Минцифры. Дом будут строить сразу с учетом отечественного программного обеспчения. Правда, еще не все компоненты для «умного дома» изготавливаются в России.
Пока система «умных домов» представляет собой «лоскутное одеяло» из многообразия систем и сервисов, которые редко совместимы.
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Фото на обложке: pexels.com
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