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Итальянская деревня предложила дома за €1 американцам, недовольным итогами выборов

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Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Деревня Оллолаи на острове Сардиния готова продавать дома за €1 жителям США, которые решили покинуть страну, узнав об итогах президентских выборов, сообщает CNN. Сразу после новостей о победе Трампа количество поисковых запросов по теме переезда выросло в тысячи раз.

Итальянская деревня предложила дома за €1 американцам, недовольным итогами выборов
  1. Новости

Население Оллолаи составляет всего 1200 человек, и деревня ищет способы его увеличить. По словам мэра Франческо Колумбу, специально чтобы «удовлетворить потребность американцев в переезде» был создан сайт liveinollolai.com.

Согласно информации на сайте, в деревне ждут всех, кто устал от мировой политики, стремится к «более сбалансированному образу жизни» и новым возможностям.

Мэр объяснил, что предложение ориентировано в первую очередь на американцев и для них процедура будет ускоренной. 

Сейчас в деревне свободны около 100 недорогих домов. Стоимость варьируется от €1 (жилье требует ремонта) до €100 тыс. и более (полностью готов к заселению).

В прошлом августе в Оллолаи запустили инициативу для привлечения цифровых кочевников. За 12 месяц заявки отправили более 18 тыс. человек.

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По данным Google, в США в первые 24 часа после объявления результатов выборов количество поисковых запросов по теме переезда выросло в разы:

  • +1270%: «переезд в Канаду»,
  • +2000%: «переезд в Новую Зеландию»,
  • +820%: «переезд в Австралию».  

Фото на обложке: Dallas Stribley / Getty Images

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