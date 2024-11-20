Итальянская деревня предложила дома за €1 американцам, недовольным итогами выборов

Деревня Оллолаи на острове Сардиния готова продавать дома за €1 жителям США, которые решили покинуть страну, узнав об итогах президентских выборов, сообщает CNN. Сразу после новостей о победе Трампа количество поисковых запросов по теме переезда выросло в тысячи раз.
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Население Оллолаи составляет всего 1200 человек, и деревня ищет способы его увеличить. По словам мэра Франческо Колумбу, специально чтобы «удовлетворить потребность американцев в переезде» был создан сайт liveinollolai.com.
Согласно информации на сайте, в деревне ждут всех, кто устал от мировой политики, стремится к «более сбалансированному образу жизни» и новым возможностям.
Мэр объяснил, что предложение ориентировано в первую очередь на американцев и для них процедура будет ускоренной.
Сейчас в деревне свободны около 100 недорогих домов. Стоимость варьируется от €1 (жилье требует ремонта) до €100 тыс. и более (полностью готов к заселению).
В прошлом августе в Оллолаи запустили инициативу для привлечения цифровых кочевников. За 12 месяц заявки отправили более 18 тыс. человек.
По данным Google, в США в первые 24 часа после объявления результатов выборов количество поисковых запросов по теме переезда выросло в разы:
- +1270%: «переезд в Канаду»,
- +2000%: «переезд в Новую Зеландию»,
- +820%: «переезд в Австралию».
Фото на обложке: Dallas Stribley / Getty Images
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