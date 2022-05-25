Dyson подтвердила планы о разработке домашнего робота-помощника

Британский производитель бытовой техники Dyson представил манипулятор, который может поднимать предметы, и тем самым подтвердил планы о разработке домашнего робота-помощника. Даты релиза пока нет, но есть видеоролик с демонстрацией того, как работает манипулятор.

Dyson официально подтвердила планы о разработке робота-помощника, который будет заниматься делами по дому. Британская компания представила прототип одной из составляющих этого робота – манипулятор, который может, например, переставлять тарелки с места на место или поднимать что-то с пола.

Никаких деталей относительно проекта Dyson не раскрыла, а также не объявила даже приблизительную дату релиза робота-помощника. Из бытовой техники для помощи в домашних делах Dyson выпускает роботы-пылесосы, первую модель которого компания представила в начале 2000-х.

Dyson основана в 1991 году и является международной компанией со штаб-квартирой в британском городе Малмсбери. Производит различную бытовую технику, особую популярность среди которой в России завоевали фены для укладки волос.

Фото на обложке: Dyson