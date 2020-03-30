Rusbase стал Dombase. Письмо главреда

Я редко пишу письма, но, кажется, сейчас самое время это сделать.

27 марта изменился логотип на сайте издания Rusbase и в наших соцсетях. Но за этим стоят более масштабные изменения.

Еще с 16 марта вся команда Rusbase работает удаленно. Мы не прекращаем выпуск материалов и будем стараться писать не только про эпидемию, но и, как и прежде, обо всем, что волнует предпринимателей.

Все потому, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес, никуда не делись (а только множатся); в кризисе находятся целые отрасли; малому бизнесу невозможно построить никаких прогнозов даже на ближайшее время.

Именно на «удаленке» мы сформулировали свою новую ценность: Rusbase хочет быть ресурсом, который поможет пережить кризис или даже найти нишу для запуска своего дела в этот непростой момент. Мы будем больше рассказывать о возможностях на разных рынках, стараться вдохновлять вас героями, которые не сдаются (предприниматели, вы — наши герои во всех смыслах), а еще — перезапустим рассылку Chance, где собираем все «деньги» для бизнеса.

А сам смысл нового логотипа Rusbase очень простой: оставайтесь, пожалуйста, дома. Вы знаете, зачем.

Ваша редакция.