Владельцев доменов обяжут регистрировать их через «Госуслуги»

В Госдуму хотят внести законопроект об обязательном подтверждении через «Госуслуги» данных администраторов доменов. По словам источников «Коммерсанта», регулирование затронет только администраторов российских национальных зон .ru и .рф.

Сегодня физлица и организации, которые управляют доменами в этих зонах, предоставляют документы лишь по запросу регистратора. Зампред думского комитета по информационной политике, IT и связи Антон Горелкин рассказал, что готовится проект закона о регулировании администрирования доменных имен. Его внесут уже в 2024 году.

«Такая договоренность достигнута со всеми акторами, от которых это зависит», — уточнил депутат.

Документом предполагается «сделать верификацию тех, кто регистрирует доменные имена, через Единую систему идентификации и авторизации» (ЕСИА). Цель парламентариев — усилить борьбу с фишинговыми сайтами.

Подготовку новых процедур регулирования подтвердили и в Минцифры. При этом некоторые участники рынка говорят, что с ними законопроект пока не обсуждали.

По словам Однако гендиректора Ru-Center Андрея Кузьмичева, в компании ожидают диалога, как было в случае с обсуждением реестра хостеров.

В Координационном центре .RU/.РФ, управляющем национальными доменами, указывают, что в данной норме потребуются исключения. По словам главы центра Андрея Воробьева, отступления от правил были бы логичны для нерезидентов.

Вместе с тем, другие эксперты полагают, что исключениями в законе будут пользоваться злоумышленники.

«Ничто не помешает им, как и сейчас, указывать подставные данные иностранных лиц, а при запросе на подтверждение высылать фиктивные документы», — говорит руководитель информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.

Фото на обложке: StockPhotosLV / Shutterstock