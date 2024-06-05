Домен Tbank.ru мог обойтись сменившему название «Тинькофф» всего в 1 млн рублей

«Тинькофф» мог заплатить за новый домен tbank.ru всего 1 млн рублей и переименоваться не в «Т-Банк», а в «Тинк», узнал RB.RU.

Обновивший бренд «Тинькофф» мог заплатить за новый домен tbank.ru всего 1 млн рублей. Об этом свидетельствует архивный снимок страницы.

Два итоговых адреса банка были записаны на разные юридические лица группы. Первый адрес получило АО «Тинькофф Банк», а еще один домен t-bank.ru зарегистрирован на ООО «ТКС», его стоимость неизвестна.

Также компания рассматривала покупку домена Tink.ru, что, возможно, свидетельствует о том, что наименование «Тинк» могло стать ее новым названием.

Накануне стало известно, что «Тинькофф» обновил бренд: теперь кредитная организация называется «Т-Банк». Смена названия — это новый этап развития бренда, сообщил «ТКС Холдинг».

Все продукты и сервисы с 5 июня заработали под новыми названиями. До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. В компании рассчитывают использовать букву «Т» для новых направлений бизнеса в России и будущих международных проектов.

Представители компании также подчеркнули, что онлайн-банк, приложение, карты, страхование и другие продукты будут работать как раньше.

Смена названия последовала после смены собственника, которым ранее являлся Олег Тиньков, покинувший РФ.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock