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Приложения для знакомств, креветки и проповеди: какие сайты можно найти в доменной зоне .LOVE

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru к 14 февраля подготовил обзор сайтов доменной зоны .LOVE. Здесь можно найти персональные страницы жениха и невесты, контент для взрослых и даже магазин морепродуктов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Reg.ru.

Приложения для знакомств, креветки и проповеди: какие сайты можно найти в доменной зоне .LOVE

В мире в доменной зоне .LOVE зарегистрировано больше 31 тысячи доменов. 

На обслуживании у Reg.ru находится около 200 доменных имен в .LOVE, большинство из них онлайн-магазины и страницы компаний (по 30%). 20% приходится на онлайн-сервисы, 10% — на персональные сайты.

Тематика сайтов самая разная:

  • контент для взрослых: интим-магазины, тренинги и приложения.
  • сайты, сервисы и приложения для знакомств, например sochi.lovekursk.love.
  • товары и услуги в категории «Красота и здоровье»: онлайн-магазины женской косметики (mybeauty.love), салоны красоты (bebebe.love), производители капп (eurokappa.love).
  • страницы агентств по организации свадеб, персональные сайты жениха и невесты.
  • сайты доставок, кафе и ресторанов.
  • развлечения, творческие услуги.
  • товары и бытовая техника.
  • сайты посвященные религии, где размещаются молитвы и проповеди, например sermons.love.

Фото: ESB Professional / Shutterstock.com

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