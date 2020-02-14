Хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru к 14 февраля подготовил обзор сайтов доменной зоны .LOVE. Здесь можно найти персональные страницы жениха и невесты, контент для взрослых и даже магазин морепродуктов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Reg.ru.

Приложения для знакомств, креветки и проповеди: какие сайты можно найти в доменной зоне .LOVE