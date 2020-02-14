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Приложения для знакомств, креветки и проповеди: какие сайты можно найти в доменной зоне .LOVE
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Анна Оленькова
Хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru к 14 февраля подготовил обзор сайтов доменной зоны .LOVE. Здесь можно найти персональные страницы жениха и невесты, контент для взрослых и даже магазин морепродуктов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Reg.ru.
Приложения для знакомств, креветки и проповеди: какие сайты можно найти в доменной зоне .LOVEАнна Оленькова
В мире в доменной зоне .LOVE зарегистрировано больше 31 тысячи доменов.
На обслуживании у Reg.ru находится около 200 доменных имен в .LOVE, большинство из них онлайн-магазины и страницы компаний (по 30%). 20% приходится на онлайн-сервисы, 10% — на персональные сайты.
Тематика сайтов самая разная:
- контент для взрослых: интим-магазины, тренинги и приложения.
- сайты, сервисы и приложения для знакомств, например sochi.love, kursk.love.
- товары и услуги в категории «Красота и здоровье»: онлайн-магазины женской косметики (mybeauty.love), салоны красоты (bebebe.love), производители капп (eurokappa.love).
- страницы агентств по организации свадеб, персональные сайты жениха и невесты.
- сайты доставок, кафе и ресторанов.
- развлечения, творческие услуги.
- товары и бытовая техника.
- сайты посвященные религии, где размещаются молитвы и проповеди, например sermons.love.
Фото: ESB Professional / Shutterstock.com
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