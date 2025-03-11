В Россию начнут завозить пиво из Доминиканы

На прилавках российских магазинов появится пиво из Доминиканы: импортер алкоголя ООО «Мировой трейдер» получил в Росаккредитации декларацию о соответствии на пиво марок Presidente и Presidente Light, которые производит Cerveceria Nacional Dominicana, обратил внимание «Коммерсантъ».

По данным газеты, доминиканское пиво будет ввозиться в тарах объемом до 0,5 литра и в кегах до 50 литров, которые в основном закупаются предприятиями общепита.

Замещающий импорт. Российские дистрибьюторы обращаются к производителям из «экзотических» стран на фоне десятикратного увеличения импортных пошлин, заявил гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. С 1 января власти подняли ввозные пошлины на пиво и сидр из «недружественных» стран с €0,1 до €1 за литр. Из-за подорожания пива из Европы российский потребитель заинтересуется крафтовым пивом отечественного производства, поскольку зачастую оно дешевле импортного, допустил Аксель.

Ситуация на полках. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подтвердил рост доли продукции из «дружественных» стран в сегменте импортного пива в российских розничных сетях. По оценкам организации, она составляет 35-40%. В сети гипермаркетов «Лента» сообщили о снижении количества импортного пива на прилавках, указав, что ожидают рост спроса на пиво из Азии и стран ближнего зарубежья, а также на продукцию отечественных пивоварен.

По итогам 2024 года Китай занял третье место в рейтинге крупнейших поставщиков пива в Россию, увеличив в 1,6 раза год к году, до 29,8 тыс. т. Первое место в структуре российского пивного импорта традиционно заняла Германия со 105,3 тыс. тонн.

В сентябре 2924 года «Коммерсантъ» писал об активизации поставок в Россию вьетнамского пива Tiger, Saigon Lager и Bia Lac Viet. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин связал интерес импортеров к напиткам из Вьетнама с проблемами в поставках пива из ЕС, возникшими после февраля 2022 года.

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